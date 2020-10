Chi è Hope Hicks | la consigliera di Trump che potrebbe aver contagiato la coppia presidenziale

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente Usa Donalde sua moglie, la first lady Melania, sono risultati positivi al Covid-19. A comunicarlo è stato lo stessoattrso il suo profilo Twitter. “Questa sera la first lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di ripresa. Ce la faremo” ha scritto il presidente Usa sui social. In piena campagna elettorale, quando mancano soltanto due mesi al voto che tiene il mondo col fiato sospeso, chi puòe consorte? Qualche ora prima di annunciare la positività al Covid, sempreaveva confermato che, una delle più fidate consigliere del presidente, è risultata ...