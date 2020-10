Checco Zalone saluta Mirko | morto il bambino affetto da Sma dei suoi spot

Corriere : «Ciao grande Mirko» ?? - fanpage : Addio Mirko - Corriere : «Ciao grande Mirko», l’addio di Checco Zalone al giovane amico malato di Sma. Girarono insieme uno spot indimentica… - paoloigna1 : RT @paoloigna1: Momenti che colpiscono profondamente... addio ad una persona speciale... - paoloigna1 : Momenti che colpiscono profondamente... addio ad una persona speciale... -

Ultime Notizie dalla rete : Checco Zalone

L’abbiamo visto nello spot per le Famiglie Sma con Checco Zalone, Mirko Toller il ragazzino malato di atrofia muscolare spinale, non c’è più. L’attore pugliese condivide il suo forte dispiacere sui ...Mirko da ieri non è più con noi. Ne ha dato notizia in serata l’associazione Famiglie SMA, con un post su Facebook. «Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere. Ci sono dolori che conosciamo troppo ...