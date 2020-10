Chapeau alla trasparenza del Napoli: subito il nome di Zielinski positivo, senza misteri (Di venerdì 2 ottobre 2020) È una comunicazione di rottura quella del Calcio Napoli. Che in qualche modo riflette il carattere del suo presidente, potrebbe dire qualcuno. L’ultimo esempio ce lo ha fornito pochi minuti fa, quando proprio noi del Napolista abbiamo dato la notizia del primo calciatore azzurro positivo al coronavirus. È stato il Napoli, con un tweet ufficiale, a fermare il tam tam che ovviamente era partito. È stato il Napoli, con un tweet, a ufficializzare il nome di Zielinski. Secondo noi, è questo il modo corretto di fare comunicazione. Per certi versi l’unico possibile nel 2020. Ma non tutti ne sono consapevoli. Nel mondo del calcio poi, i bizantinismi sono all’ordine del giorno. Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) È una comunicazione di rottura quella del Calcio. Che in qualche modo riflette il carattere del suo presidente, potrebbe dire qualcuno. L’ultimo esempio ce lo ha fornito pochi minuti fa, quando proprio noi delsta abbiamo dato la notizia del primo calciatore azzurroal coronavirus. È stato il, con un tweet ufficiale, a fermare il tam tam che ovviamente era partito. È stato il, con un tweet, a ufficializzare ildi. Secondo noi, è questo il modo corretto di fare comunicazione. Per certi versi l’unico possibile nel 2020. Ma non tutti ne sono consapevoli. Nel mondo del calcio poi, i bizantinismi sono all’ordine del giorno. Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ...

Pincopa64726661 : @Samanta672 @LadolceVallery Behhh molto gradito, un applauso alla signora che ha trovato la forza di esibirsi nelll… - AnnaZappaterra : RT @Zainsvoice__: Chiara Ferragni decide di non partecipare alla fashion week per la situazione covid e per la probabile possibilità di ass… - Tramatlantico_ : grande festa salvaculi : si ritorna al proporzionale, così i governi non li decideranno le elezioni ma gli accordi… - GruppoSVittore : RT @Zainsvoice__: Chiara Ferragni decide di non partecipare alla fashion week per la situazione covid e per la probabile possibilità di ass… - m_emozioni : RT @Zainsvoice__: Chiara Ferragni decide di non partecipare alla fashion week per la situazione covid e per la probabile possibilità di ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Chapeau alla Chapeau alla Russia. Il grazie dell'Oms per Sputnik V. E l'avvio della sperimentazione di un secondo vaccino Farodiroma Rilancio di Fondotoce, la Lega vota sì alla variante Marchionini: “Siamo a favore degli investimenti privati”

Michael Immovilli è capogruppo della Lega in Consiglio comunale. Perché avete votato a favore della variante turistica proposta dal sindaco Marchionini (Pd)? «Per tre motivi. Il primo è che siamo a fa ...

In scena a Imola Ddt, il festival di Extravagantis

Appuntamento a Imola il 3, 4, 10 e 11 ottobre con l’11ª edizione del festival “Diversi dirompenti teatri” organizzato da Extravagantis.

Michael Immovilli è capogruppo della Lega in Consiglio comunale. Perché avete votato a favore della variante turistica proposta dal sindaco Marchionini (Pd)? «Per tre motivi. Il primo è che siamo a fa ...Appuntamento a Imola il 3, 4, 10 e 11 ottobre con l’11ª edizione del festival “Diversi dirompenti teatri” organizzato da Extravagantis.