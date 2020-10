Champions League: il calendario degli altri 4 gironi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Siamo ormai entrati nel vivo della Champions League. E’ stato infatti designato dalla UEFA il calendario della fase a girone (qui il calendario delle italiane), queste le gare con l’esordio il prossimo 20 di ottobre: Gruppo A Mercoledì 21/10 Red Bull Salisburgo – Lokomotiv Mosca Bayern Monaco – Atletico Madrid Martedì 27/10 Lokomotiv Mosca – Bayern Monaco Atletico Madrid – Red Bull Salisburgo Martedì 3/11 Lokomotiv Mosca – Atletico Madrid Red Bull Salisburgo – Bayern Monaco Mercoledì 25/11 Bayern Monaco – Red Bull Salisburgo Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca Martedì 1/12 Lokomotiv Mosca – Red Bull Salisburgo Atletico Madrid – Bayern Monaco Mercoledì 9/12 Bayern Monaco – Lokomotiv Mosca Red Bull ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Siamo ormai entrati nel vivo della. E’ stato infatti designato dalla UEFA ildella fase a girone (qui ildelle italiane), queste le gare con l’esordio il prossimo 20 di ottobre: Gruppo A Mercoledì 21/10 Red Bull Salisburgo – Lokomotiv Mosca Bayern Monaco – Atletico Madrid Martedì 27/10 Lokomotiv Mosca – Bayern Monaco Atletico Madrid – Red Bull Salisburgo Martedì 3/11 Lokomotiv Mosca – Atletico Madrid Red Bull Salisburgo – Bayern Monaco Mercoledì 25/11 Bayern Monaco – Red Bull Salisburgo Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca Martedì 1/12 Lokomotiv Mosca – Red Bull Salisburgo Atletico Madrid – Bayern Monaco Mercoledì 9/12 Bayern Monaco – Lokomotiv Mosca Red Bull ...

OptaPaolo : 5 - Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the UEFA Champions League Messi W: 2 Draws: 2 CR W: 1 Goals Messi: 3 Goa… - OptaPaolo : 1 - Il #Milan ha già affrontato #Lille e #Celtic nella stessa edizione di una competizione europea: era la Champion… - Inter : ????? | APPROFONDIMENTO ?? Di nuovo al Bernabeu dopo 10 anni ??? I precedenti positivi contro gli ucraini ????? Il figli… - laziopress : Champions League, per la Lazio esordio all’Olimpico contro il Dortmund - chj1897com : #ChampionsLeague, ecco tutte le date e gli orari del girone della #Juventus… ?? -