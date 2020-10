Cessione Milik: a sorpresa spunta la Fiorentina (Di venerdì 2 ottobre 2020) La telenovela per la Cessione di Arkadius Milik ha un nuovo colpo do scena. Saltata la Roma e sfumato il Tottenham, a soli 3 giorni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 ottobre 2020) La telenovela per ladi Arkadiusha un nuovo colpo do scena. Saltata la Roma e sfumato il Tottenham, a soli 3 giorni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: #Napoli al lavoro sulle uscite: accordo con l’#EintrachtFrankfurt per la cessione in prestito biennale (€2M) con diritto di… - sebastdeporte : RT @NicoSchira: #Napoli al lavoro sulle uscite: accordo con l’#EintrachtFrankfurt per la cessione in prestito biennale (€2M) con diritto di… - BootleJimmy : RT @NicoSchira: #Napoli al lavoro sulle uscite: accordo con l’#EintrachtFrankfurt per la cessione in prestito biennale (€2M) con diritto di… - infoitsport : Con la cessione di Chiesa, via libera al colloquio “definitivo” con l’agente di Callejon. E Commisso pensa anche ad… - SPalermo91 : RT @NicoSchira: #Napoli al lavoro sulle uscite: accordo con l’#EintrachtFrankfurt per la cessione in prestito biennale (€2M) con diritto di… -