Cava de’ Tirreni | riaprono le scuole e aumentano i controlli della Polizia

Cava de' Tirreni (Sa) – Con la ripresa dell'attività scolastica ed in considerazione della maggiore movimentazione di persone e di veicoli, la Polizia di Stato ha intensificato l'attività di controllo del territorio. In particolare gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de' Tirreni hanno effettuato, in varie zone della città metelliana, sia nella fascia mattutina che pomeridiana delle scorse giornate, alcuni posti di controllo nelle aree dove si registra maggiore traffico veicolare, in prossimità degli istituti scolastici e zone residenziali. Per l'occasione è stato predisposto l'impiego nr. 8 pattuglie con i seguenti risultati ...

