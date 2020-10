Catania, Salvini e la visita a Torre del Grifo: il leader della Lega in Sicilia per il processo, la foto con la maglia del club etneo… (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha visitato quest'oggi il centro sportivo di Torre del Grifo.Come riporta l'edizione online de "La Repubblica", l'ex Ministro dell'Interno si trova a Catania per l'udienza preliminare in programma sabato 3 ottobre che lo vedrà comparire davanti al Gup, Nunzio Sarpietro, per rispondere dell'accusa di sequestro di persona aggravato nei confronti dei 131 migranti a bordo della nave "Gregoretti" il 25 luglio del 2019, trattenuti per sei giorni sull'imbarcazione prima di sbarcare ad Augusta. Città etnea blindata e avvolta da un clima di tensione, il Prefetto Sammartino ha disposto l'impiego di 500 uomini delle forze dell'ordine per monitorare il Palazzo di Giustizia e le aree circostanti. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il, Matteo, hato quest'oggi il centro sportivo didel.Come riporta l'edizione online de "La Repubblica", l'ex Ministro dell'Interno si trova aper l'udienza preliminare in programma sabato 3 ottobre che lo vedrà comparire davanti al Gup, Nunzio Sarpietro, per rispondere dell'accusa di sequestro di persona aggravato nei confronti dei 131 migranti a bordonave "Gregoretti" il 25 luglio del 2019, trattenuti per sei giorni sull'imbarcazione prima di sbarcare ad Augusta. Città etnea blindata e avvolta da un clima di tensione, il Prefetto Sammartino ha disposto l'impiego di 500 uomini delle forze dell'ordine per monitorare il Palazzo di Giustizia e le aree circostanti. ...

matteosalvinimi : .@VittorioSgarbi: Inchiesta giudiziaria su Salvini indica una contrapposizione politica. Se Magistrato archivierà d… - matteosalvinimi : #Salvini: Un conto è aiutare chi scappa da guerra. Con corridoi umanitari. Un conto è far sbarcare ragazzotti di 20… - matteosalvinimi : .@VittorioSgarbi: Siamo al paradosso per cui Parlamento non è più indipendente dove partito agisce pro Salvini quan… - aldociurlinog : RT @Noiconsalvini: ++ ANCHE LA SENATRICE NADIA PIZZOL, SABATO A #CATANIA AL FIANCO DI MATTEO SALVINI ++ - RomaCaputMundi_ : RT @francescatotolo: Il tutorial (forse meglio disagiorial) delle femministe siciliane contro #Salvini e il patriarcatohhh. #Catania https:… -