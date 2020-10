Catania, la piazza s’infuoca. Da una parte il centrodestra con Salvini, dall’altra i centri sociali (Di venerdì 2 ottobre 2020) La sinistra degli odiatori si riunisce a Catania domani per fare il solito tifo giacobino. Vogliono la ghigliottina metaforica per Matteo Salvini. Ci saranno Ong, centri sociali, Non una di meno, Arci, Cgil. Il solito baraccone del risentimento. E anche il Pd ha deciso di affiancarsi a questa piazza delle tricoteuse. Anche il Pd in piazza contro Salvini Un fatto molto grave: essendo il Pd alleato con lo stesso presidente del Consiglio che appoggiava e legittimava l’operato del ministro dell’Interno Salvini un po’ di pudore o di buon senso o di tutte e due le cose insieme avrebbe dovuto frenare l’ansia giustizialista dei dem. Invece no. Ci saranno anche loro. A Catania la Pontida del Sud A questo punto, è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) La sinistra degli odiatori si riunisce adomani per fare il solito tifo giacobino. Vogliono la ghigliottina metaforica per Matteo. Ci saranno Ong,, Non una di meno, Arci, Cgil. Il solito baraccone del risentimento. E anche il Pd ha deciso di affiancarsi a questadelle tricoteuse. Anche il Pd incontroUn fatto molto grave: essendo il Pd alleato con lo stesso presidente del Consiglio che appoggiava e legittimava l’operato del ministro dell’Internoun po’ di pudore o di buon senso o di tutte e due le cose insieme avrebbe dovuto frenare l’ansia giustizialista dei dem. Invece no. Ci saranno anche loro. Ala Pontida del Sud A questo punto, è ...

