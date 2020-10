Catania | dirigenza omaggia Salvini con la maglia numero 10

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Mancano ormai pochissime ore all'apertura del processo che vedrà Matteocomparire alla sbarra di un'aula del tribunale dicon l'accusa di sequestro di persona aggravato per aver impedito, nel luglio del 2019, lo sbarco di 131 cittadini stranieri a bordo della nave Gregoretti. Intanto questo pomeriggio il leader della Lega si è recato in visita oggi a Torre del Grifo Village, una delle più grandi strutture del suo genere in Europa, centro di allenamento delCalcio e luogo di aggregazione per tante attività sportive e tanti giovani. Un incontro definito dal senatore leghista cordiale e piacevole. Il Calciogli ha donato una10 con il nome Matteo. ITA Sport Press.