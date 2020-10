Castel San Giorgio, la sindaca Lanzara conferma: “C’è un nuovo caso di Covid19” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Ancora un caso positivo Covid -19 a Castel San Giorgio. Ad informare la popolazione del nuovo contagio, è stata direttamente la sindaca Paola Lanzara subito dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Asl. La prima cittadina ha tranquillizzato tutti e reso noto che il soggetto in questione, è stato sottoposto a tampone rispettando la quarantena. Nel rivolgere gli auguri di una pronta guarigione, la sindaca ha colto l’occasione per rinnovare il suo invito a tutta la popolazione ad essere prudenti ed a prestare la massima attenzione ai propri comportamenti nel rispettare le normative e le indicazioni. L'articolo Castel San ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – Ancora unpositivo Covid -19 aSan. Ad informare la popolazione delcontagio, è stata direttamente laPaolasubito dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Asl. La prima cittadina ha tranquillizzato tutti e reso noto che il soggetto in questione, è stato sottoposto a tampone rispettando la quarantena. Nel rivolgere gli auguri di una pronta guarigione, laha colto l’occasione per rinnovare il suo invito a tutta la popolazione ad essere prudenti ed a prestare la massima attenzione ai propri comportamenti nel rispettare le normative e le indicazioni. L'articoloSan ...

