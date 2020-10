Caso Suarez, Manfredi: “Episodio increscioso, bisogna garantire trasparenza e qualità” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Il Caso Suarez è stato un episodio molto increscioso. Ho insediato una commissione che sta facendo una revisione di tutte le procedure per le prove di italiano degli stranieri: bisogna garantire maggiore trasparenza e maggiore qualità“. Sono queste le parole all’Italpress di Gaetano Manfredi, Ministro della Ricerca e dell’Università, che oggi a Napoli a commentato il Caso Luis Suarez. “Va fatto un monitoraggio perché ci sono delle falle nel meccanismo di un esame molto importante per chi deve acquisire la cittadinanza italiana“, ha poi concluso il Ministro. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Ilè stato un episodio molto. Ho insediato una commissione che sta facendo una revisione di tutte le procedure per le prove di italiano degli stranieri:maggioree maggiore qualità“. Sono queste le parole all’Italpress di Gaetano, Ministro della Ricerca e dell’Università, che oggi a Napoli a commentato ilLuis. “Va fatto un monitoraggio perché ci sono delle falle nel meccanismo di un esame molto importante per chi deve acquisire la cittadinanza italiana“, ha poi concluso il Ministro.

