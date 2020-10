Caso Gregoretti: Salvini, 'mio processo violenza a Costituzione' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Catania, 2 ott. (Adnkronos) - "Giulia Bongiorno dice che è un precedente pericoloso non per Matteo Salvini, ed è vero, ma per chi verrà dopo di me, perché qualcuno, accecato dall'odio per me e per la Lega, ha deciso di risolvere in tribunale una controversia politica. Ma domani chiunque rischia lo stesso: il ministro della Scuola, il ministro del Lavoro, il ministro dei Trasporti, il ministro dell'Agricoltura, se facesse qualcosa che la maggioranza politica del momento ritenesse illegale, cosa fai, mandi a processo mezzo governo? E' un problema per le Istituzioni, è una violenza alla Costituzione". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Catania da Maria Giovanna Maglie. Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Catania, 2 ott. (Adnkronos) - "Giulia Bongiorno dice che è un precedente pericoloso non per Matteo, ed è vero, ma per chi verrà dopo di me, perché qualcuno, accecato dall'odio per me e per la Lega, ha deciso di risolvere in tribunale una controversia politica. Ma domani chiunque rischia lo stesso: il ministro della Scuola, il ministro del Lavoro, il ministro dei Trasporti, il ministro dell'Agricoltura, se facesse qualcosa che la maggioranza politica del momento ritenesse illegale, cosa fai, mandi amezzo governo? E' un problema per le Istituzioni, è unaalla". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, intervistato a Catania da Maria Giovanna Maglie.

