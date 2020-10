Casalino tenta il colpaccio su Immuni | pubblicità istituzionale senza spendere un euro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roccoilsu: pubblicitàbasata sul buon cuore,undel budget della presidenza del Consiglio. Così parte la campagna del portavoce del premier "scarica app" con una lettera per spingere la diffusione dell'applicazione di contact tracing per contrastare il Covid-19 "Egregio direttore, in questa fase della pandemia in cui è fondamentale mantenere alti i livelli di prevenzione del contagio, un grande aiuto ci arriva dall'appche permette di rintracciare e segnalare eventuali contatti con persone positive al Covid-19. Questa applicazione, che è completamente gratuita, contribuisce a ridurre drasticamente la diffusione ...