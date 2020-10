Casa Bianca: Trump sapeva della positività di Hope Hicks ma volò lo stesso in New Jersey (Di venerdì 2 ottobre 2020) Incalzato dai cronisti, Mark Meadows , capo dello staff di Donald Trump , ha ammesso che la Casa Bianca sapeva della positività della consigliera Hope Hicks già giovedì, prima che partisse l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) Incalzato dai cronisti, Mark Meadows , capo dello staff di Donald, ha ammesso che lapositivitàconsiglieragià giovedì, prima che partisse l'...

