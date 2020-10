Caro sindaco Sala, le scrivo per sapere quand’è che Milano è diventata Roma (Di venerdì 2 ottobre 2020) Caro sindaco Sala, cara Atm, cari tutti, vi scrivo per sapere quand’è che Milano è diventata Roma. L’altro giorno volevo prendere un tram. Due cose non ci sono mai in casa mia: contanti, e biglietti dell’Atm. Per la stessa ragione: esistono le carte di credito, e con esse, nella moderna Milano, si può prendere il metrò anche se non si hanno spicci. (È possibile che ormai persino a Roma si possa accedere al metrò strisciando una carta di credito, ma probabilmente i Romani, rassegnati a mezzi che non passano e tecnologie che non funzionano, non se ne sono accorti, e perciò non ne parlano). Insomma, esco di casa e vado a prelevare al ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 ottobre 2020), cara Atm, cari tutti, viperquand’è che. L’altro giorno volevo prendere un tram. Due cose non ci sono mai in casa mia: contanti, e biglietti dell’Atm. Per la stessa ragione: esistono le carte di credito, e con esse, nella moderna, si può prendere il metrò anche se non si hanno spicci. (È possibile che ormai persino asi possa accedere al metrò strisciando una carta di credito, ma probabilmente ini, rassegnati a mezzi che non passano e tecnologie che non funzionano, non se ne sono accorti, e perciò non ne parlano). Insomma, esco di casa e vado a prelevare al ...

salvalente11 : Caro sindaco Sala, le scrivo per sapere quand’è che Milano è diventata Roma - BennyMarcella : @Drittorovescio_ Caro Sindaco se un inetto fai solo schifo - italmud : RT @ivo_tarantino: Caro Sindaco, coinvolgere i cittadini per disegnare il futuro ci piace. Noi di @Altroconsumo - con la nostra sede a #M… - Dadodiana8413 : Ah ma allora l hai capito si??se non ti devi una mossa caro sindaco... rimanevi non solo con un cerino in mano.. - luvarras : RT @ivo_tarantino: Caro Sindaco, coinvolgere i cittadini per disegnare il futuro ci piace. Noi di @Altroconsumo - con la nostra sede a #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro sindaco Caro sindaco Sala, le scrivo per sapere quand’è che Milano è diventata Roma Linkiesta.it Vittorio Feltri contro Beppe Sala: "Piste ciclabili e monopattini, Milano è una sagra per qualche voto in più"

Caro sindaco, scenda dalla pianta e la smetta di fare il modaiolo che insegue le fregnacce del momento per avere qualche voto in più che non prenderà.

Elezioni Valenza: incontro con Antonio Tajani e Alberto Cirio a sostegno di Oddone

VALENZA - Si chiude oggi a Valenza la campagna elettorale per il ballottaggio di domenica e lunedì. Alle 18 la sezione di Forza Italia Valenza ha ...

Caro sindaco, scenda dalla pianta e la smetta di fare il modaiolo che insegue le fregnacce del momento per avere qualche voto in più che non prenderà.VALENZA - Si chiude oggi a Valenza la campagna elettorale per il ballottaggio di domenica e lunedì. Alle 18 la sezione di Forza Italia Valenza ha ...