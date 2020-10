Carlo Conti risponde a chi lo accusa di razzismo a Tale e Quale Show

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il fenomeno dell blackface, nel nostro Paese, non è molto conosciuto. Si tratta di un qualcosa molto più radicato nella cultura statunitense., nel suo programmasarebbe statoto diproprio per questo fatto. Andiamo, quindi, a scoprire qualche dettaglio in più e la sua risposta. Prima però facciamo un passo indietro. Cosa sarebbe la blackface? Si tratta di uno stile di trucco teatrale, poi diventato anche cinematografico, diffusosi nel XIX secolo. In pratica consiste nel truccarsi in maniera non realistica per accentuare le caratteristiche proprie di una persona di colore. Il primo a denunciare questa pratica come razzista è stato Marthin Luther King durante il Movimento per i diritti civili ...