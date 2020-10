Carceri e salute: parte il piano per la ricerca del “sommerso” dell’Epatite C in otto istituti italiani (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al via a Roma il XXI Congresso Nazionale SIMSPe “L’Agorà Penitenziaria 2020”. La situazione psichiatrica e infettivologica delle Carceri a sei mesi dallo scoppio della pandemia. Si rafforza il progetto di medici specialisti e operatori sanitari, già partito in 8 istituti. Calati del 90% i trattamenti nei penitenziari italiani, dove risiede un ricco serbatoio di pazienti “Anche nelle Carceri vi è stato un rallentamento dei trattamenti. La metodologia applicata è basata su un approccio che prenda in esame le singole sezioni di ciascun penitenziario. Il progetto è già partito in sette Carceri, trasversali alle diverse regioni” sottolinea il Prof. Sergio Babudieri, Direttore Scientifico SIMSPe. UN ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al via a Roma il XXI Congresso Nazionale SIMSPe “L’Agorà Penitenziaria 2020”. La situazione psichiatrica e infettivologica dellea sei mesi dallo scoppio della pandemia. Si rafforza il progetto di medici specialisti e operatori sanitari, già partito in 8. Calati del 90% i trattamenti nei penitenziari, dove risiede un ricco serbatoio di pazienti “Anche nellevi è stato un rallentamento dei trattamenti. La metodologia applicata è basata su un approccio che prenda in esame le singole sezioni di ciascun penitenziario. Il progetto è già partito in sette, trasversali alle diverse regioni” slinea il Prof. Sergio Babudieri, Direttore Scientifico SIMSPe. UN ...

romadailynews : #Carceri e salute: parte il piano per la ricerca del “sommerso” dell’Epatite C in otto… - salutedomani : Carceri e salute. Partito il piano per la ricerca del 'sommerso' dell' Epatite C in otto istituti italiani - salutedomani : Carceri e salute. Partito il piano per la ricerca del 'sommerso' dell' Epatite C in otto… - dermanewsok : Carceri e salute. Partito il piano per la ricerca del 'sommerso' dell' Epatite C in otto istituti italiani - salutedomani : Carceri e salute. Partito il piano per la ricerca del 'sommerso' dell' Epatite C in otto istituti italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri salute Tra salute mentale e detenzione chi soffre è sempre l’essere umano LeccePrima Terapie intensive, Rsa e carceri: quando la fotografia racconta il Covid-19

Una mostra a Ferrara del fotoreporter Alessio Romenzi sul lavoro di Medici Senza Frontiere in prima linea nell’emergenza coronavirus ...

Milano, minacce e insulti al direttore del carcere di Opera: 3 anni e 9 mesi al boss Zagaria

L’ex capo dei Casalesi Michele Zagaria è stato condannato a tre anni e nove mesi per le accuse di minacce e aggressione nei confronti del ...

Una mostra a Ferrara del fotoreporter Alessio Romenzi sul lavoro di Medici Senza Frontiere in prima linea nell’emergenza coronavirus ...L’ex capo dei Casalesi Michele Zagaria è stato condannato a tre anni e nove mesi per le accuse di minacce e aggressione nei confronti del ...