Caos Trapani | la verità dell’avvocato Castelli | “Debiti fuori controllo |  Pellino ha creato problemi”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 2 ottobre 2020)in casa.Nella giornata di ieri, i rappresentanti del comitato “C’è chi illo ama”, dopo non essersi presentanti dal notaio Camilleri per l'acquisizione delle quote del club granata, avrebbero chiesto ulteriore tempo prima di decidere di farsi carico di una situazione complicatissima tra debiti (quasi 5 milioni), stipendi non pagati, rosa ridotta all’osso ed istanza di fallimento. A spiegare i motivi di tale presa di posizione ci ha pensato l'avvocato e portavoce del comitato, Carmelo, intervenuto ai microfoni di 'si.it'.Serie C,: il Comitato buca l’appuntamento con Alivision. Niente stipendi e ora…Di seguito, le sue dichiarazioni."In questi giorni ...