Caos Metro a Roma: chiusa la tratta Ottaviano- Battistini per oltre un’ora. Chiusa la stazione Cornelia: riaperta alle ore 9:00 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Pendolari in crisi nella mattina di oggi, 2 ottobre, a Roma. Chi utilizza la Metro A si è infatti trovato in mezzo al Caos a causa dell’interruzione improvvisa della tratta tra Ottaviano e Battistini per una verifica tecnica che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco a partire dalle ore 6:30, quando è arrivata una segnalazione di fumo alla stazione Battistini. Dopo circa un’ora la tratta è stata riattivata, ma è stata Chiusa la stazione Cornelia, come annunciato su Twitter. La fermata è stata riattivata alle 9:00, al termine della verifica tecnica. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Pendolari in crisi nella mattina di oggi, 2 ottobre, a. Chi utilizza laA si è infatti trovato in mezzo ala causa dell’interruzione improvvisa dellatraper una verifica tecnica che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco a partire dore 6:30, quando è arrivata una segnalazione di fumo alla. Dopo circa un’ora laè stata riattivata, ma è statala, come annunciato su Twitter. La fermata è stata riattivata9:00, al termine della verifica tecnica. ...

romatoday : roma Metro A, a Roma mattinata di caos: servizio dimezzato per un'ora. Chiusa la stazione Cornelia… - CorriereCitta : Caos Metro a Roma: chiusa la tratta Ottaviano- Battistini per oltre un’ora. Chiusa la stazione Cornelia: riaperta a… - sissiago : RT @iltrenoromalido: Metro Roma, linea ferma tra Ottaviano e Battistini per un guasto - SilviaaOrtolani : RT @iltrenoromalido: #MetroA interrotta: A Battistini il caos, sono arrivati i pompieri, folla alla fermata e non si vedono navette sostitu… - gplexousted : RT @iltrenoromalido: Metro Roma, linea ferma tra Ottaviano e Battistini per un guasto -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Metro Metro e funicolari, 14 in malattia, caos traporti. De Magistris contro i lavoratori: “Attacco criminale” Fanpage.it 'Pioggia' di malattie e permessi in poche ore, nel caos la metropolitana di Napoli

AGI - Nuovi casi di malattia sospetta nell'Azienda napoletana di mobilità, partecipata totalmente dal Comune di Napoli, e da tempo in bilico con conti in rosso, un concordato in tribunale, e difficili ...

Sciopero generale dei mezzi di trasporto: rischio caos a Milano

Sciopero generale dei mezzi di trasporto in tutta Italia di 24h. A Milano rischio caos per l'adesione dei mezzi di Atm.

AGI - Nuovi casi di malattia sospetta nell'Azienda napoletana di mobilità, partecipata totalmente dal Comune di Napoli, e da tempo in bilico con conti in rosso, un concordato in tribunale, e difficili ...Sciopero generale dei mezzi di trasporto in tutta Italia di 24h. A Milano rischio caos per l'adesione dei mezzi di Atm.