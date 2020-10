Can Yaman, ecco cosa è accaduto dopo l’incontro con Ferzan Ozpetek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come ormai tutti sanno, l’attore, Can Yaman, protagonista della serie tv “Erkenci Kuş” (Daydreamer- le ali del sogno) si trova in Italia, ormai da qualche giorno. Il suo arrivo a Roma è stato molto discusso dopo il bagno di folla delle fan sotto l’albergo in cui alloggiava. L’attore molto amato nel nostro Paese, presto lo vedremo in tv, infatti ha già preso parte alla registrazione di “C’è posta per te” a Roma per poi volare a Milano, per essere intervistato da Silvia Toffanin per “Verissimo”. Dunque grandi appuntamenti quelli dell’attore per tutti i fan che lo seguono in Italia. Ma a destare molta curiosità è stato anche l’incontro con il noto regista Ferzan Ozpetek. Già da qualche tempo l’attore ... Leggi su virali.video (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come ormai tutti sanno, l’attore, Can, protagonista della serie tv “Erkenci Kuş” (Daydreamer- le ali del sogno) si trova in Italia, ormai da qualche giorno. Il suo arrivo a Roma è stato molto discussoil bagno di folla delle fan sotto l’albergo in cui alloggiava. L’attore molto amato nel nostro Paese, presto lo vedremo in tv, infatti ha già preso parte alla registrazione di “C’è posta per te” a Roma per poi volare a Milano, per essere intervistato da Silvia Toffanin per “Verissimo”. Dunque grandi appuntamenti quelli dell’attore per tutti i fan che lo seguono in Italia. Ma a destare molta curiosità è stato anche l’incontro con il noto regista. Già da qualche tempo l’attore ...

team_world : #CanYaman ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae in ascensore... a Milano ???? ? A chi è interessato rico… - redazioneiene : Arriva una star dalla Turchia e salta ogni regola ?? - team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - Mrs__Dimples : Ecco a voi Can Yaman che cerca di capire chi sia più straniero tra lui e FedericoFashionStyles - asociale_a_vita : ??QUALCUNO FACCIA CONOSCERE NUOVI MANAGERS A CAN YAMAN?? -