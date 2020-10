Campo sportivo, il gruppo ‘Ponte Futuro’: “Serve un bando per l’affidamento della struttura” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPonte (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo di opposizione “Ponte Futuro” in merito alla questione Campo sportivo. “È passato oltre un anno e reputiamo doveroso analizzare nei fatti dove ci ha condotto l’Autorizzazione numero 49 del 19/09/2019 con la quale il sindaco Marcangelo Fusco ha permesso all’Asd Golden Dragon, con sede in Ponte alla Via Canale n. 22 (C.F. 92076770624), in persona del legale rappresentante pro tempere, Sig.ra Mastronunzio Zaira, la gestione in via temporanea e provvisoria del Campo sportivo Comunale e delle annesse strutture e pertinenze, fino alla data di aggiudicazione al nuovo soggetto che risulterà aggiudicatario a seguito della emananda gara per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPonte (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa deldi opposizione “Ponte Futuro” in merito alla questione. “È passato oltre un anno e reputiamo doveroso analizzare nei fatti dove ci ha condotto l’Autorizzazione numero 49 del 19/09/2019 con la quale il sindaco Marcangelo Fusco ha permesso all’Asd Golden Dragon, con sede in Ponte alla Via Canale n. 22 (C.F. 92076770624), in persona del legale rappresentante pro tempere, Sig.ra Mastronunzio Zaira, la gestione in via temporanea e provvisoria delComunale e delle annesse strutture e pertinenze, fino alla data di aggiudicazione al nuovo soggetto che risulterà aggiudicatario a seguitoemananda gara per ...

