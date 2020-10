Camera Nazionale Avvocati Relazioni Familiari. Festa dei Nonni 2020: a che punto siamo con i diritti degli anziani post pandemia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il sapore amaro della commemorazione dei nostri anziani: non possiamo dimenticare quanto hanno subito a livello sanitario a causa della pandemia da coronavirus. I Nonni sono cinta di trasmissione del “lessico familiare” della cultura familiare, snodo per la costruzione dell’identità delle persone di età minore. Possono assicurare e dispensare cura, affetto, tenerezza insegnando le cose che non ci sono più alla luce di quelle che ci sono ancora, costruendo così nel rapporto con i nipotini il necessario ponte tra passato, presente e futuro che fa di ogni essere umano non un punto sospeso nel nulla ma un protagonista della storia. I Nonni rappresentano anche un sostegno concreto per le giovani famiglie: si occupano dei nipotini, e aiutano anche ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il sapore amaro della commemorazione dei nostri: non posdimenticare quanto hanno subito a livello sanitario a causa dellada coronavirus. Isono cinta di trasmissione del “lessico familiare” della cultura familiare, snodo per la costruzione dell’identità delle persone di età minore. Possono assicurare e dispensare cura, affetto, tenerezza insegnando le cose che non ci sono più alla luce di quelle che ci sono ancora, costruendo così nel rapporto con i nipotini il necessario ponte tra passato, presente e futuro che fa di ogni essere umano non unsospeso nel nulla ma un protagonista della storia. Irappresentano anche un sostegno concreto per le giovani famiglie: si occupano dei nipotini, e aiutano anche ...

MaurizioTorchi2 : RT @Mirith_: MI CHIEDEVO CHI AVESSE PARTORITO QUESTA GENIALITÀ E LETTO L'ARTICOLO HO CAPITO. QUELLO CHE NON CAPISCO È PERCHÈ NON INSEGNARE… - tiber_h : RT @Mirith_: MI CHIEDEVO CHI AVESSE PARTORITO QUESTA GENIALITÀ E LETTO L'ARTICOLO HO CAPITO. QUELLO CHE NON CAPISCO È PERCHÈ NON INSEGNARE… - Mariang15709842 : RT @Mirith_: MI CHIEDEVO CHI AVESSE PARTORITO QUESTA GENIALITÀ E LETTO L'ARTICOLO HO CAPITO. QUELLO CHE NON CAPISCO È PERCHÈ NON INSEGNARE… - dvbntd61 : RT @Mirith_: MI CHIEDEVO CHI AVESSE PARTORITO QUESTA GENIALITÀ E LETTO L'ARTICOLO HO CAPITO. QUELLO CHE NON CAPISCO È PERCHÈ NON INSEGNARE… - Mirith_ : MI CHIEDEVO CHI AVESSE PARTORITO QUESTA GENIALITÀ E LETTO L'ARTICOLO HO CAPITO. QUELLO CHE NON CAPISCO È PERCHÈ NON… -