Calo Pil Paolo Capone | Leader UGL | “Governo convochi tavolo con le parti sociali per discutere delle riforme strutturali prioritarie per il Paese”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Impressionano i dati Istat relativi al secondo trimestre 2020, are dal crollo del Pil del 13% con una flessione su base annua pari a – 14,8%. Rispetto ai tre mesi precedenti, inoltre, il reddito disponibilefamiglie italiane diminuisce del 5,8% con un conseguente crollo dei consumi pari all’11,5%. Al contempo la pressione fiscale sale a livelli record fino a toccare il 43,2%. Il Governo apra subito uncon leperdei provvedimenti necessari per rilanciare l’economia. Il Paese non ha bisogno di misure tampone e sussidi a pioggia ma di interventia medio e lungo periodo. In tal senso, l’UGL è disponibile ad un confronto ad ampio raggio sulle reali priorità per imprese e ...