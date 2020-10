Calendario Europa League 2020/2021: date e orari delle gare delle italiane (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milan, Napoli e Roma saranno tra le protagoniste in Europa League: ecco il Calendario in coppa delle squadre italiane Sono stati svelati date e orari delle squadre italiane in Europa League. Ecco le gare di Milan, Napoli e Roma. Calendario partite Milan in Europa League 22/10/2020, ore 21: Celtic-Milan 29/10/2020, ore 18.55: Milan-Sparta Praga 05/11/2020, ore 21: Milan-Lille 26/11/2020, ore 18.55: Lille-Milan 03/12/2020, ore 18.55: Milan-Celtic 10/12/2020, ore 21: Sparta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milan, Napoli e Roma saranno tra le protagoniste in: ecco ilin coppasquadreSono stati svelatisquadrein. Ecco ledi Milan, Napoli e Roma.partite Milan in22/10/, ore 21: Celtic-Milan 29/10/, ore 18.55: Milan-Sparta Praga 05/11/, ore 21: Milan-Lille 26/11/, ore 18.55: Lille-Milan 03/12/, ore 18.55: Milan-Celtic 10/12/, ore 21: Sparta ...

