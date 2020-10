Calendario Champions League 2020 2021 | sorteggi | gironi | risultati

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Con la compilazione deiha preso ufficialmente forma laGiovedì 1 ottobre, con la compilazione dei, ha preso forma a Nyon la. La passata edizione, caratterizzata da una lunga interruzione a causa della pandemia da Coronavirus, si è conclusa lo scorso agosto con il successo in finale del Bayern Monaco contro il PSG. L’edizionevede ai nastri di partenza 4 squadre italiane: la Juventus campione d’Italia, l’Inter, l’Atalanta e la Lazio.NovitàVisto ...

L’esordio in Champions League della Juventus sarà il 20 ottobre alle 18:55 in casa della Dinamo Kiev. Per la Lazio prima alle 21:00 all’Olimpico contro il Borussia Dortmund. Quello dell’Inter sarà il ...Giornata 1 (20 ottobre): Dynamo Kiev-Juventus (ore 18:55) Giornata 2 (28 ottobre): Juventus-Barcellona (ore 21:00) Giornata 3 (4 novembre): Ferencvaros-Juventus (ore 21:00) Giornata 4 (24 novembre ...