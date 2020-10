Calciomercato Torino, è fatta per l’addio di Berenguer: il comunicato della società granata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si concretizza la cessione di Alex Berenguer.Serie A, ora è ufficiale: la Lega ha deciso di rinviare Genoa-TorinoIl trequartista spagnolo ormai ex Torino, ha dopo intensi giorni di trattativa trovato l'accordo con l'Athletic Bilbao, club iberico che già da settimane aveva mostrato alla società granata un forte interesse per il giocatore. I baschi mettono dunque a segno un colpo offensivo da ben 12 milioni di euro, facendo siglare a Berenguer - qualora superasse le visite mediche di routine previste per la giornata odierna - un contratto fino al 2024. Una cifra che certamente mette la compagine del patron Urbano Cairo in una posizione estremamente favorevole in vista di queste ultime giornate di Calciomercato: il numero uno dei piemontesi ha ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si concretizza la cessione di Alex.Serie A, ora è ufficiale: la Lega ha deciso di rinviare Genoa-Il trequartista spagnolo ormai ex, ha dopo intensi giorni di trattativa trovato l'accordo con l'Athletic Bilbao, club iberico che già da settimane aveva mostrato alla societàun forte interesse per il giocatore. I baschi mettono dunque a segno un colpo offensivo da ben 12 milioni di euro, facendo siglare a- qualora superasse le visite mediche di routine previste per la giornata odierna - un contratto fino al 2024. Una cifra che certamente mette la compagine del patron Urbano Cairo in una posizione estremamente favorevole in vista di queste ultime giornate di: il numero uno dei piemontesi ha ...

Torino, Joao Pedro costa: i granata non mollano King Toro.it

L’indiziato è Diogo Dalot dello United. Con Karsdorp e Santon che continuano a rifiutare tutti i trasferimenti ecco che l’ex Torino diventa l’indiziato numero uno alla cessione. Diawara all’Arsenal: ...

Barcellona, Raiola propone ex Juventus ma Koeman gli chiude la porta

E’ andata male però perchè il Barcellona ha detto no a Moise Kean, calciatore che era considerato uno dei talenti più promettenti e interessanti non solo del calcio italiano, ma dell’intero panorama ...

