Calciomercato Milan, c’è distanza col Bologna per Tomiyasu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri sulle tracce di Tomiyasu, ma c’è distanza economica col Bologna Dopo la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League, il Milan ha ricevuto un tesoretto economico che potrebbe sfruttare in questi ultimi giorni di Calciomercato. L’obiettivi principale è un difensore e i rossoneri avrebbero messo nel mirino Takehiro Tomiyasu del Bologna, capace di giocare sia come terzino che come centrale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ballerebbero 10 milioni tra l’offerta del Milan e la richiesta del Bologna che continua a chiedere 25 milioni. L’accordo potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020): i rossoneri sulle tracce di, ma c’èeconomica colDopo la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League, ilha ricevuto un tesoretto economico che potrebbe sfruttare in questi ultimi giorni di. L’obiettivi principale è un difensore e i rossoneri avrebbero messo nel mirino Takehirodel, capace di giocare sia come terzino che come centrale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ballerebbero 10 milioni tra l’offerta dele la richiesta delche continua a chiedere 25 milioni. L’accordo potrebbe ...

DiMarzio : Dopo la firma sul contratto di #Hauge, Massara e Maldini partono direzione Portogallo. #RioAveMilan #Calciomercato… - DiMarzio : #Milan, ufficiale l'arrivo di #Hauge - DiMarzio : #Milan, iniziate le visite mediche per #Hauge. FOTO e VIDEO, La giornata LIVE - karanm03 : RT @SkySport: Calciomercato, la Roma non molla Smalling e sfida il Milan per Diogo Dalot - JayanthVikram08 : RT @SkySport: Calciomercato, la Roma non molla Smalling e sfida il Milan per Diogo Dalot -