Calciomercato Juventus, svolta Fiorentina: Milik il dopo Chiesa? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ore caldissime quelle che fanno compagnia alla Juventus, proiettata con la testa a domenica per il big match contro il Napoli di Gennaro Gattuso, ma allo stesso tempo concentrata sul Calciomercato che finirà tra poco più di 72 ore. Il pensiero fisso da circa 10 giorni è oramai uno solo: Federico Chiesa. Dalla toscana arrivano importanti novità, con la Fiorentina che secondo Tuttosport starebbe sondando un possibile assalto ad Arkadiusk Milik che è in cerca di squadra. Il polacco dopo il mancato approdo alla corte di Pirlo, potrebbe ugualmente far felici i bianconeri, trasferendosi alla viola per coprire lo slot attualmente occupato da Chiesa, con il talento della Nazionale che potrebbe così approdare a Torino entro il gong ...

