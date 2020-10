Calciomercato Juventus, non solo Rugani: con il Rennes si apre la pista clamorosa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le ultime ore del Calciomercato della Juventus stanno scorrendo a ritmo frenetico. Nelle ultime ore si starebbe formalizzando il passaggio di Daniele Rugani al Rennes, con la formula del prestito secco oneroso. Così facendo i bianconeri, quantomeno, si risparmierebbero l’ingaggio del centrale. L’uscita del difensore italiano potrebbe essere il via libera ad un ultimo colpo, che si potrebbe configurare in Federico Chiesa, ipotesi più accreditata nelle ultime ore. Ma Fabio Paratici è solito saper programmare anche con largo anticipo i colpi, tenendo sott’occhio i giovani più interessanti tramite la rete di scout a disposizione. Proprio l’operazione condotta con il club francese potrebbe diventare un’apripista clamoroso per un talento ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le ultime ore deldellastanno scorrendo a ritmo frenetico. Nelle ultime ore si starebbe formalizzando il passaggio di Danieleal, con la formula del prestito secco oneroso. Così facendo i bianconeri, quantomeno, si risparmierebbero l’ingaggio del centrale. L’uscita del difensore italiano potrebbe essere il via libera ad un ultimo colpo, che si potrebbe configurare in Federico Chiesa, ipotesi più accreditata nelle ultime ore. Ma Fabio Paratici è solito saper programmare anche con largo anticipo i colpi, tenendo sott’occhio i giovani più interessanti tramite la rete di scout a disposizione. Proprio l’operazione condotta con il club francese potrebbe diventare un’apriclamoroso per un talento ...

