Calciomercato Juventus, largo ai giovani: scambio con il Milan (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un mercato dalle piccole firme. La Juventus sarebbe infatti a lavoro, per quanto riguarda il capitolo acquisti, su due fronti ben distinti. Da un lato troviamo un Paratici grande protagonista sulle pagine dei giornali, grazie soprattutto all’affare Chiesa che sembra concretizzarsi giorni dopo giorno. La scadenza tra la Vecchia Signora e la Fiorentina sembra essere stata fissata, tuttavia quello del figlio d’arte gigliato non sembra essere l’unico grande nome sondato. La pista Aouar sembrerebbe ancora in piedi, con i bianconeri che non sembrano voler vacillare dinanzi alle smentite del Lione. Anche il ritorno di fiamma su Emerson Palmieri potrebbe coronare questo mercato dei grandi nomi. Ma ecco che, nell’ombra, sembra muoversi anche un altro genere di trattative. Stiamo parlando dell’acquisto di giovani talenti, destinati a ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un mercato dalle piccole firme. Lasarebbe infatti a lavoro, per quanto riguarda il capitolo acquisti, su due fronti ben distinti. Da un lato troviamo un Paratici grande protagonista sulle pagine dei giornali, grazie soprattutto all’affare Chiesa che sembra concretizzarsi giorni dopo giorno. La scadenza tra la Vecchia Signora e la Fiorentina sembra essere stata fissata, tuttavia quello del figlio d’arte gigliato non sembra essere l’unico grande nome sondato. La pista Aouar sembrerebbe ancora in piedi, con i bianconeri che non sembrano voler vacillare dinanzi alle smentite del Lione. Anche il ritorno di fiamma su Emerson Palmieri potrebbe coronare questo mercato dei grandi nomi. Ma ecco che, nell’ombra, sembra muoversi anche un altro genere di trattative. Stiamo parlando dell’acquisto ditalenti, destinati a ...

