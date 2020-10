Calciomercato Juventus, Douglas Costa saluta? Svolta per l’addio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non solo grandi colpi di Calciomercato in entrata per la Juventus. Fabio Paratici lavora duramente anche sul fronte cessioni e, tra Daniele Rugani ormai ad un passo dal Rennes e Sami Khedira sempre sospeso tra la rescissione e la clamorosa permanenza a Torino, anche il nome di Douglas Costa sta facendo parlare ampiamente le cronache relative al mercato Juve di questi ultimi giorni di trattative. Il brasiliano sembrava nel mirino di diverse società provenienti da tutta Europa, pronte ad investire su di lui per dare corsa e imprevedibilità ai propri reparti offensivi: nei giorni scorsi si era parlato di Manchester United e Wolverhampton, mentre un’ulteriore opzione sembrava poter arrivare da Barcellona con lo scambio per Ousmane Dembele. Ma, nonostante i rumors adesso sarebbe arrivata la ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non solo grandi colpi diin entrata per la. Fabio Paratici lavora duramente anche sul fronte cessioni e, tra Daniele Rugani ormai ad un passo dal Rennes e Sami Khedira sempre sospeso tra la rescissione e la clamorosa permanenza a Torino, anche il nome dista facendo parlare ampiamente le cronache relative al mercato Juve di questi ultimi giorni di trattative. Il brasiliano sembrava nel mirino di diverse società provenienti da tutta Europa, pronte ad investire su di lui per dare corsa e imprevedibilità ai propri reparti offensivi: nei giorni scorsi si era parlato di Manchester United e Wolverhampton, mentre un’ulteriore opzione sembrava poter arrivare da Barcellona con lo scambio per Ousmane Dembele. Ma, nonostante i rumors adesso sarebbe arrivata la ...

