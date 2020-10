Calciomercato Juventus, ci pensa Raiola! Nei piani c’è il Borussia Dortmund (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli ultimi giorni di Calciomercato si fanno caldissimi in casa Juventus. Il tempo scorre, il gong finale si avvicina e il quadro dei bianconeri si fa sempre più nitido e delineato. Il fronte acquisti sembra essere quasi al completo, soprattutto dopo l’arrivo di Alvaro Morata a riempire quel posto di centravanti lasciato vuoto da Gonzalo Higuain. Ora si lavora duramente sul fronte delle cessioni. Douglas Costa sembrava essere promesso alla Premier League nelle fila del Manchester United, ma ora le cose sembrerebbero complicarsi un po’. Sami Khedira lavora ancora per la rescissione del suo contratto, mentre l’unico che sembrerebbe avere strada spianata per l’addio pare essere Federico Bernardeschi. Questo anche grazie soprattutto al lavoro del suo agente, Mino Raiola. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli ultimi giorni disi fanno caldissimi in casa. Il tempo scorre, il gong finale si avvicina e il quadro dei bianconeri si fa sempre più nitido e delineato. Il fronte acquisti sembra essere quasi al completo, soprattutto dopo l’arrivo di Alvaro Morata a riempire quel posto di centravanti lasciato vuoto da Gonzalo Higuain. Ora si lavora duramente sul fronte delle cessioni. Douglas Costa sembrava essere promesso alla Premier League nelle fila del Manchester United, ma ora le cose sembrerebbero complicarsi un po’. Sami Khedira lavora ancora per la rescissione del suo contratto, mentre l’unico che sembrerebbe avere strada spianata per l’addio pare essere Federico Bernardeschi. Questo anche grazie soprattutto al lavoro del suo agente, Mino Raiola. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - infoitsport : Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo scontento: attacco alla società - ClaraPorta4 : RT @GiovaniBN: ??? #Juventus, ceduto il difensore classe 2001 Gabriele #Boloca in prestito al #Monza. ?? -