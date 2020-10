Calciomercato Juventus, Chiesa ad un passo: come può cambiare l’11 di Pirlo, stuzzica una nuova soluziona (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Juventus – L’ultimo colpo in entrata, in grado di fare la differenza. L’inizio di stagione in casa Juventus è stato con alti e bassi, l’esordio contro la Sampdoria è stato molto importante poi contro la Roma si è registrato un leggero passo indietro soprattutto dal punto di vista tattico. Si sono registrate difficoltà soprattutto in fase difensiva, il tecnico Andrea Pirlo dovrà lavorare moltissimo per evitare i troppi contropiedi con la squadra schierata, come successo più di qualche volta contro gli uomini di Fonseca. L’attacco è una garanzia, considerando il ritorno di Dybala, con Morata che può rappresentare una buona soluzione una volta raggiunta la migliore forma. Kulusevski ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)– L’ultimo colpo in entrata, in grado di fare la differenza. L’inizio di stagione in casaè stato con alti e bassi, l’esordio contro la Sampdoria è stato molto importante poi contro la Roma si è registrato un leggeroindietro soprattutto dal punto di vista tattico. Si sono registrate difficoltà soprattutto in fase difensiva, il tecnico Andreadovrà lavorare moltissimo per evitare i troppi contropiedi con la squadra schierata,successo più di qualche volta contro gli uomini di Fonseca. L’attacco è una garanzia, considerando il ritorno di Dybala, con Morata che può rappresentare una buona soluzione una volta raggiunta la migliore forma. Kulusevski ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : Continua la trattativa fra #Juventus e #Fiorentina per #Chiesa. Contropartite e non solo, gli aggiornamenti - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - calciomercatoit : ????#Juventus, futuro di #DeSciglio ancora incerto: decisione last minute ??#CMITmercato - angianna78 : -