Calciomercato Juventus, arriva il grande annuncio: “Gira una voce…” (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Ore calde, anzi caldissime, per il Calciomercato in entrata e in uscita della Juventus. La linea tracciata da Fabio Paratici sembra chiara: vendere per poi comprare, questo il mantra fondamentale per le trattative del mercato Juve e non solo. Il periodo, lo sappiamo, non è dei più rosei dal punto di vista economico e le società di tutta Europa hanno dovuto fare i salti mortali per provare a mettere a segno le necessarie operazioni per rinforzare le proprie rose e accontentare i rispettivi allenatori. Andrea Pirlo, nella fattispecie, avrebbe bisogno di ancora alcune pedine da inserire nell’organico dei campioni d’Italia, con diversi profili sulla lista dei sogni pronti ad essere realizzati da un momento all’altro. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEWS– Ore calde, anzi caldissime, per ilin entrata e in uscita della. La linea tracciata da Fabio Paratici sembra chiara: vendere per poi comprare, questo il mantra fondamentale per le trattative del mercato Juve e non solo. Il periodo, lo sappiamo, non è dei più rosei dal punto di vista economico e le società di tutta Europa hanno dovuto fare i salti mortali per provare a mettere a segno le necessarie operazioni per rinforzare le proprie rose e accontentare i rispettivi allenatori. Andrea Pirlo, nella fattispecie, avrebbe bisogno di ancora alcune pedine da inserire nell’organico dei campioni d’Italia, con diversi profili sulla lista dei sogni pronti ad essere realizzati da un momento all’altro. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - hbk_89 : Certo che Gasperini poteva puntare su De Sciglio, forse sotto di lui e Bangsbo sarebbe diventato il nuovo Cafù e in… - infoitsport : Calciomercato Juventus, sembra davvero fatta: Pedullà dà l’annuncio! -