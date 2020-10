Calciomercato Fiorentina: incontro con l’agente di Faraoni. I dettagli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Fiorentina: Marco Davide Faraoni potrebbe diventare un nuovo giocatore viola. incontro con l’agente La Faraoni continua a muoversi sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio è previsto questo pomeriggio un incontro tra il club viola e l’agente di Marco Davide Faraoni. L’esterno di Juric, grande protagonista dell’ultima stagione con l’Hellas Verona, potrebbe quindi diventare un nuovo rinforzo per il club toscano. Sono attesi aggiornamenti nel pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020): Marco Davidepotrebbe diventare un nuovo giocatore viola.con l’agente Lacontinua a muoversi sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio è previsto questo pomeriggio untra il club viola e l’agente di Marco Davide. L’esterno di Juric, grande protagonista dell’ultima stagione con l’Hellas Verona, potrebbe quindi diventare un nuovo rinforzo per il club toscano. Sono attesi aggiornamenti nel pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com

Arrivano ulteriori aggiornamento sul calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club di Rocco Commisso sarebbe interessato a Davide Faraoni, esterno destro ...

