Bus pieni e resse per salire | la denuncia degli studenti di Bergamo | “Come il coronavirus non esistesse”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Distanziati a scuola, ammassati sui bus. È quello che vivono ogni giorno tantidella Bergamasca che utilizzano i mezzi pubblici. Gli orariingressi scaglionati non sono riusciti ad evitare gli assembramenti su alcune tratte della provincia. “I bus sono– racconta Elisa che prende il bus alle 6.40 da Villongo, nel basso Sebino per arrivare a scuola alle 8 – non è bello farsi più di un’ora in piedi, con la mascherina, appiccicati uno sull’altro”. La sua compagna Ludovica è una delle “fortunate” della classe. Abita a venti minuti di distanza da scuola e da quest’anno ha scelto di usare la bici: “Potevo scegliere un’alternativa e l’ho fatto, ma ci sono tanti miei compagni che non hanno scelta. È un controsenso, non ...