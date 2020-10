Bundesliga | poker dell’Union Berlino al Mainz

(Di venerdì 2 ottobre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco.(GERMANIA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale., i risultati della terza giornata La terza giornata disi è aperta con il(prima vittoria in stagione) dell’Unionealche resta fermo a quota zero. Venerdì 2 ottobre 2020Union4-0 (13′ Kruse, 49′ Ingvartsen, 63′ Friedrich, 64′ Pohjanpalo) Sabato 3 ottobre 2020Borussia Dortmund-Friburgo (ore 15.30)Colonia-Borussia ...

L'Union Berlino ha dominato il match valido per la terza giornata della Bundesliga 2020/2021, annichilendo un inerme Mainz, club sottotono e sovrastato per 4-0 ...I campioni di Germania e d'Europa cadono in trasferta sotto i colpi di Bicakcic, Dabbur e doppietta di Kramaric. Serve a poco il gol di Kimmich agli uomini di Flick a secco di punti l'ultima volta in ...