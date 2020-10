Brusaferro su Coronavirus: Situazione Sotto Controllo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, parla al Gr1 Rai di contagi in Italia. “La Situazione è ancora Sotto Controllo ma attenzione ai contagi in famiglia” dichiara. “Gran parte di questi contagi avviene a livello intrafamiliare e c’è un tema di grande attenzione anche alle attività di integrazione di tipo informale quindi anche laddove … Leggi su youreduaction (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, parla al Gr1 Rai di contagi in Italia. “Laè ancorama attenzione ai contagi in famiglia” dichiara. “Gran parte di questi contagi avviene a livello intrafamiliare e c’è un tema di grande attenzione anche alle attività di integrazione di tipo informale quindi anche laddove …

Ales_Pensa : RT @Agenzia_Italia: Coronavirus: Brusaferro, attenzione ai contagi in famiglia - ilcirotano : Coronavirus: Brusaferro, attenzione ai contagi in famiglia - - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Italia: Coronavirus: Brusaferro, attenzione ai contagi in famiglia - Notiziedi_it : Coronavirus: Brusaferro, attenzione ai contagi in famiglia - sulsitodisimone : Coronavirus: Brusaferro, attenzione ai contagi in famiglia -