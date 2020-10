Borja Mayoral è della Roma Atteso il comunicato del club

(Di venerdì 2 ottobre 2020)si può considerare a tutti gli effetti un nuovo calciatore. Le parti hanno raggiunto l’intesa e il contratto è stato anche depositato. Si resta in attesa delufficiale da parte del sodalizio giallorosso. Foto: Marca L'articoloildelproviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Roma, Borja #Mayoral ha detto sì: ora si cerca l'intesa col #RealMadrid - DiMarzio : #Roma, il punto sulla trattativa per #BorjaMayoral - Mrangerti : RT @LAROMA24: ?????? #BorjaMayoral ufficiale all'#ASRoma: 'È un onore difendere i colori di questo club' ?? - forzaroma : Ufficiale, #BorjaMayoral è un nuovo giocatore della Roma – COMUNICATO #ASRoma ?? - LAROMA24 : ?????? #BorjaMayoral ufficiale all'#ASRoma: 'È un onore difendere i colori di questo club' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Borja Mayoral

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è reduce da un biennio in prestito al Levante. Borja Mayoral potrebbe giocare anche come spalla di Dzeko. Sfumato definitivamente Milik, la Roma si è ...Borja Mayoral alla Roma. Il contratto è stato depositato in Lega Calcio. Trasferimento a titolo temporaneo, atteso a breve dunque anche il comunicato coi dettagli economici da parte ...