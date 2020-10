Boris Johnson: “Auguri a Trump e Melania, spero si riprendano presto” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il premier britannico Boris Johnson, ha fatto gli auguri di pronta guarigione a Donald Trump e alla moglie Melania: “I miei migliori auguri al presidente Trump e alla first lady. spero entrambi si riprendano presto dal coronavirus”. Ha scritto Johnson che a marzo era stato costretto a tre giorni di terapia intensiva proprio per la positività al Covid-19. DONALD E Melania Trump POSITIVI AL CORONAVIRUS DONALD Trump PRENDE PARTE AD UNA RACCOLTA FONDI DOPO LA POSITIVITÀ DI HOPE HICKS Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il premier britannico, ha fatto gli auguri di pronta guarigione a Donalde alla moglie: “I miei migliori auguri al presidentee alla first lady.entrambi sipresto dal coronavirus”. Ha scrittoche a marzo era stato costretto a tre giorni di terapia intensiva proprio per la positività al Covid-19. DONALD EPOSITIVI AL CORONAVIRUS DONALDPRENDE PARTE AD UNA RACCOLTA FONDI DOPO LA POSITIVITÀ DI HOPE HICKS

