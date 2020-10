Bonus 500 euro per le edicole: salverà la vendita dei giornali cartacei? (Di venerdì 2 ottobre 2020) La vendita dei giornali cartacei è in crisi da molto tempo, anche se alcune volte si registrano dei dati di crescita non generali ma per alcuni settori specifici. E’ il caso ad esempio dei quotidiani sportivi e delle riviste associate che durante la pandemia Coronavirus hanno visto un leggero incremento. A fronte dei numeri talvolta negativi e anche di chiusure e crisi aziendali importanti, nascono nuovi prodotti editoriali come Domani di Stefano Feltri. Le edicole rappresentano lo spazio commerciale importante per supportare numeri ancora importanti per l’informazione e il giornalismo, come altre realtà professionali e di impresa possono usufruire del fondo Bonus 500 destinato a sostenere le attività danneggiate o rallentate dalla pandemia. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladeiè in crisi da molto tempo, anche se alcune volte si registrano dei dati di crescita non generali ma per alcuni settori specifici. E’ il caso ad esempio dei quotidiani sportivi e delle riviste associate che durante la pandemia Coronavirus hanno visto un leggero incremento. A fronte dei numeri talvolta negativi e anche di chiusure e crisi aziendali importanti, nascono nuovi prodotti editoriali come Domani di Stefano Feltri. Lerappresentano lo spazio commerciale importante per supportare numeri ancora importanti per l’informazione e ilsmo, come altre realtà professionali e di impresa possono usufruire del fondo500 destinato a sostenere le attività danneggiate o rallentate dalla pandemia. ...

