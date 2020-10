Bonomi non vuole il “Sussidistan”. Ma alle imprese lo Stato dà il triplo del reddito di cittadinanza: venti miliardi contro sette (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Non vogliamo diventare un Sussidistan”, ha sostenuto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi all’assemblea annuale degli industriali. Eppure ogni anno le aziende ricevono ingentissimi aiuti dallo Stato. Ripubblichiamo l’articolo uscito sul numero 35 di FQ Millennium, lo scorso giugno, in cui abbiamo calcolato quanto ci costano. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha un bel dire che «nel decreto di aprile non ci sia nulla sull’industria», ma solo «denaro a pioggia» nella «logica del dividendo elettorale». Soprattutto perché, da sempre, quando si tratta di battere cassa gli industriali italiani non sono secondi a nessuno. Al punto che al ministero dello Sviluppo economico c’è persino un’intera task force dedicata esclusivamente agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Non vogliamo diventare un Sussidistan”, ha sostenuto il presidente di Confindustria Carloall’assemblea annuale degli industriali. Eppure ogni anno le aziende ricevono ingentissimi aiuti dallo. Ripubblichiamo l’articolo uscito sul numero 35 di FQ Millennium, lo scorso giugno, in cui abbiamo calcolato quanto ci costano. Il presidente di Confindustria Carloha un bel dire che «nel decreto di aprile non ci sia nulla sull’industria», ma solo «denaro a pioggia» nella «logica del dividendo elettorale». Soprattutto perché, da sempre, quando si tratta di battere cassa gli industriali italiani non sono secondi a nessuno. Al punto che al ministero dello Sviluppo economico c’è persino un’intera task force dedicata esclusivamente agli ...

