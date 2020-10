Bolsonaro ha fatto firmare al suo cane una legge contro gli abusi sugli animali (Di venerdì 2 ottobre 2020) (foto: SERGIO LIMA/AFP via Getty Images)Se il presidente brasiliano Jair Bolsonaro non si preoccupa più di tanto degli incendi nella Foresta Amazzonica o dell’epidemia di Covid-19, il benessere degli animali invece sembra stargli particolarmente a cuore. Solo di quelli domestici, però. Approvata di recente dal Congresso brasiliano, una nuova legislazione nazionale prevede pene più severe della precedente per chi maltratta cani e gatti, con multe e detenzione tra i due e i cinque anni (in precedenza vigeva un regime con pene al massimo di 12 mesi). Si potrà addirittura vietare ai trasgressori di adottare nuovamente degli animali. La cerimonia per la firma al Palazzo Planalto è diventata ben presto una fonte di meme su internet per i brasiliani e il resto del mondo, e per motivi ben fondati: ... Leggi su wired (Di venerdì 2 ottobre 2020) (foto: SERGIO LIMA/AFP via Getty Images)Se il presidente brasiliano Jairnon si preoccupa più di tanto degli incendi nella Foresta Amazzonica o dell’epidemia di Covid-19, il benessere degliinvece sembra stargli particolarmente a cuore. Solo di quelli domestici, però. Approvata di recente dal Congresso brasiliano, una nuova legislazione nazionale prevede pene più severe della precedente per chi maltratta cani e gatti, con multe e detenzione tra i due e i cinque anni (in precedenza vigeva un regime con pene al massimo di 12 mesi). Si potrà addirittura vietare ai trasgressori di adottare nuovamente degli. La cerimonia per la firma al Palazzo Planalto è diventata ben presto una fonte di meme su internet per i brasiliani e il resto del mondo, e per motivi ben fondati: ...

