Bollettino Coronavirus del 2 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) In data 2l’incremento nazionale dei casi è +0,78% (ieri +0,80%) con 319.908 contagiati totali, 229.970 dimissioni/guarigioni (+1.126) e 35.941 deceduti (+23); 53.977 infezioni in corso (+1.350). Elaborati 120.301 tamponi (ieri 118.236); 2.499 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,07% (ieri 2,15%). Ricoverati con sintomi 3.142 (+45); terapie intensive +3 (294). Nuovi casi soprattutto in: Campania 392; Lombardia 307; Lazio 264; Toscana 223; Piemonte 219; Veneto 191; Emilia Romagna 163; Sicilia 140; Liguria 140; Puglia 72. In Lombardia curva +0,28% (ieri +0,30%) con 19.842 tamponi (ieri 24.691) e 307 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,54% (ieri 1,31%); 107.358 contagiati totali; ricoverati +4 (302); terapie intensive +4 (39); 4 decessi (16.964). I numeri di ieri 1(2.548 positivi) hanno spaventato molti lettori, che ci ...