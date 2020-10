Bolletta telefono mensile e come difendersi: vale il diritto di recesso? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Negli ultimi tempi ha tenuto banco lo scontro tra Agcom, società telefoniche e associazioni dei consumatori. Tema cruciale è stata la fatturazione sui 28 giorni dei consumi telefonici. Una vera e propria guerra – iniziata nel 2016 – con ricorsi al Tar, appelli e delibere revocate, che – in verità – ancora oggi non sembra essersi avviata del tutto ad una conclusione. Infatti, ora si affaccia un nuovo caso che delineerebbe un comportamento illegittimo dell’azienda telefonica. Facciamo allora il punto della situazione e vediamo più da vicino la questione Bolletta telefono illegittima e come può l’utente tutelarsi. Se ti interessa saperne di più sul rischio di pignoramento telefono e cosa dice la legge sul punto, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 ottobre 2020) Negli ultimi tempi ha tenuto banco lo scontro tra Agcom, società telefoniche e associazioni dei consumatori. Tema cruciale è stata la fatturazione sui 28 giorni dei consumi telefonici. Una vera e propria guerra – iniziata nel 2016 – con ricorsi al Tar, appelli e delibere revocate, che – in verità – ancora oggi non sembra essersi avviata del tutto ad una conclusione. Infatti, ora si affaccia un nuovo caso che delineerebbe un comportamento illegittimo dell’azienda telefonica. Facciamo allora il punto della situazione e vediamo più da vicino la questioneillegittima epuò l’utente tutelarsi. Se ti interessa saperne di più sul rischio di pignoramentoe cosa dice la legge sul punto, clicca ...

gattonero : La barzelletta: @FASTWEBHelp mi fornisce un numero di assistenza per i contratti disattivati (ma di cui ricevo anco… - dariophoto69 : Adesso vi racconto una storia. Circa 3 settimane fa, mi accorgo che i miei genitori spendono un po' tanto di telefo… - DawkinsMisty : @likepalms Quindi nella bolletta del telefono non addebitano il costo, ho capito bene? - lombax85 : @turaz io ho risolto invece con le telefonate energia/telefono/trading. Rispondo immediatamente 'buongiorno, sarebb… - dontsharefood : Devo inserire su Paypal un 'Documento di conferma indirizzo con valenza di non oltre 12 mesi (ad esempio una bollet… -

