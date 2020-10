Boldrini, Fiano e Quartapelle bloccati in aeroporto perché «sgraditi in Bielorussia» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Boldrini, Quartapelle e Fiano sono stati bloccati a Fiumicino perché personaggi «sgraditi in Bielorussia». Sono invece riusciti a partire altri due membri del Pd. Proprio nella giornata in cui arrivano le sanzioni Ue per la Bielorussia, il paese si macchia di una mossa che avrà avrà forte risonanza, con i primi politici che già manifestano solidarietà ai tre dem lasciati a terra. Già un mese fa Boldrini e Quartapelle si erano recate a Vilnus per incontrate Svetalna Tikhanovskaja, icona ella rivoluzione bielorussa. LEGGI ANCHE >>> Tensione alle stelle in Bielorussia, Lukashenko chiude i confini con la Ue Lukashenko lascia fuori dalla ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020)sono statia Fiumicino perché personaggi «in». Sono invece riusciti a partire altri due membri del Pd. Proprio nella giornata in cui arrivano le sanzioni Ue per la, il paese si macchia di una mossa che avrà avrà forte risonanza, con i primi politici che già manifestano solidarietà ai tre dem lasciati a terra. Già un mese fasi erano recate a Vilnus per incontrate Svetalna Tikhanovskaja, icona ella rivoluzione bielorussa. LEGGI ANCHE >>> Tensione alle stelle in, Lukashenko chiude i confini con la Ue Lukashenko lascia fuori dalla ...

Presenti anche l'ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando e Barbara Pollastrini che sono riusciti a imbarcarsi ...

