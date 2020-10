Bielorussia, Merkel annuncia incontro a Berlino con Tikhanovskaya (Di venerdì 2 ottobre 2020) Angela Merkel ha annunciato che nella giornata di martedì incontrerà la leader dell’opposizione della Bielorussia Svetlana Tikhanovskaya. Angela Merkel, cancelliera della Germania, ha annunciato che martedì incontrerà nella capitale tedesca la leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Un incontro che sancisce definitivamente la spaccatura con Lukashenko, dopo che inizialmente la Merkel lo aveva contattato alcune settimane fa … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Angelahato che nella giornata di martedì incontrerà la leader dell’opposizione dellaSvetlana. Angela, cancelliera della Germania, hato che martedì incontrerà nella capitale tedesca la leader dell’opposizione Svetlana. Unche sancisce definitivamente la spaccatura con Lukashenko, dopo che inizialmente lalo aveva contattato alcune settimane fa … L'articolo proviene da .

Le sanzioni adottate dal Consiglio europeo nei confronti delle autorità della Bielorussia saranno "efficaci". È quanto dichiarato ...

