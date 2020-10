Bielorussia, la Ue dà l'ok alle sanzioni contro decine di funzionari. Manca Lukashenko (Di venerdì 2 ottobre 2020) I leader dell’Ue, nella notte, riuniti al Consiglio europeo, hanno concordato di imporre sanzioni a decine di alti funzionari in Bielorussia, guidata da Alexander Lukashenko, accusati di aver falsificato i risultati delle elezioni presidenziali e di aver condotto un giro di vite sui manifestanti pacifici, dopo aver sbloccato il veto contro la mossa di uno dei paesi membri più piccoli dell’Ue. In un imbarazzante stallo, Cipro aveva insistito affinché i suoi partner dell’Ue agissero contro la Turchia per il suo lavoro di esplorazione energetica nelle acque contese al largo della costa della nazione insulare del Mediterraneo prima di accettare le sanzioni bielorusse.Il presidente Alexander Lukashenko ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) I leader dell’Ue, nella notte, riuniti al Consiglio europeo, hanno concordato di imporredi altiin, guidata da Alexander, accusati di aver falsificato i risultati delle elezioni presidenziali e di aver condotto un giro di vite sui manifestanti pacifici, dopo aver sbloccato il vetola mossa di uno dei paesi membri più piccoli dell’Ue. In un imbarazzante stallo, Cipro aveva insistito affinché i suoi partner dell’Ue agisserola Turchia per il suo lavoro di esplorazione energetica nelle acque contese al largo della costa della nazione insulare del Mediterraneo prima di accettare lebielorusse.Il presidente Alexander...

d_essere : RT @kulturaeuropa: PERCHÉ CIPRO BLOCCA LE SANZIONI EUROPEE ALLA BIELORUSSIA - lostarec : RT @ethrusco: #Macron presidente della Francia incontra in un albergo della Lituania una cittadina della Bielorussia che chiama 'Tikhovskaj… - CieloGrigioStop : @PaoloBorg Non parla di Bielorussia,di Egitto, di Ungheria o di Mosc etc ma di MES che compete a Crimi di rdc che… - CCKKI : RT @ethrusco: #Macron presidente della Francia incontra in un albergo della Lituania una cittadina della Bielorussia che chiama 'Tikhovskaj… - DobromirVasile : RT @ethrusco: #Macron presidente della Francia incontra in un albergo della Lituania una cittadina della Bielorussia che chiama 'Tikhovskaj… -