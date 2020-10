Bielorussia annuncia sanzioni in risposta a quelle Ue (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - MINSK, 02 OTT - La Bielorussia ha annunciato sanzioni in risposta a quelle decise dall'Unione Europea. "Date le restrizioni sui visti imposte dall'Unione Europea ad alcuni funzionari ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - MINSK, 02 OTT - Lahatoindecise dall'Unione Europea. "Date le restrizioni sui visti imposte dall'Unione Europea ad alcuni funzionari ...

(ANSA) - MINSK, 02 OTT - La Bielorussia ha annunciato sanzioni in risposta a quelle decise dall'Unione Europea. "Date le restrizioni sui visti imposte dall'Unione Europea ad alcuni funzionari biel ...

