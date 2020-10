Bielorussia: Aleksievic, 'nel mio 'paese nessuno si sente libero' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Taormina, 2 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo vengo da un paese in cui giornalmente vengono arrestate delle persone che vengono maltrattate, quindi nessuno si sente libero". E' la denuncia di Svjatlana Aljaksandraŭna Aleksievič, giornalista e scrittrice bielorussa di lingua russa, insignita del Premio Nobel per la letteratura nel 2015, che nei giorni scorsi ha lasciato Minsk per venire in Italia. Svetlana Aleksievic, l'ultimo dei sette membri del comitato direttivo dell'opposizione bielorussa ancora in libertà, è alla sua prima uscita pubblica, a Taormina, nell'ambito del Taobuk Festival, dove domani sera riceverà il Premio Taobuk Awards. Presenti all'incontro con la stampa anche la direttrice artistica del Taobuk Antonella Ferrara e il sindaco di Taormina Mario Bolognari. "Io ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Taormina, 2 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo vengo da unin cui giornalmente vengono arrestate delle persone che vengono maltrattate, quindisi". E' la denuncia di Svjatlana Aljaksandraŭna Aleksievič, giornalista e scrittrice bielorussa di lingua russa, insignita del Premio Nobel per la letteratura nel 2015, che nei giorni scorsi ha lasciato Minsk per venire in Italia. Svetlana, l'ultimo dei sette membri del comitato direttivo dell'opposizione bielorussa ancora in libertà, è alla sua prima uscita pubblica, a Taormina, nell'ambito del Taobuk Festival, dove domani sera riceverà il Premio Taobuk Awards. Presenti all'incontro con la stampa anche la direttrice artistica del Taobuk Antonella Ferrara e il sindaco di Taormina Mario Bolognari. "Io ...

